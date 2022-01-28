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Сегодня, 00:39

Президент Польского футбольного союза заявил, что Шевченко еще может возглавить сборную страны

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Twitter

По словам президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши, вопрос с возможным назначением Андрея Шевченко главным тренером сборной Польши еще не закрыт.

Ранее украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что украинский специалист не сможет получить новую должность, так как не смог договориться с «Дженоа» о расторжении контракта. По словам Кулеши, это не соответствует действительности.

«Обе стороны до сих пор ведут переговоры», — прокомментировал президент эту новость для sport.pl. Он впервые публично признал, что переговоры с Шевченко действительно ведутся. Таким образом, Кулеша дал понять, что в этом вопросе не все потеряно.

Издание указывает, что если вопрос с назначением Шевченко не удастся решить положительно, то на пост главного тренера сборной, вероятнее всего, вернется Адам Навалка. В СМИ также ранее упоминалась кандидатура Яна Урбана.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Андрей Шевченко
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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