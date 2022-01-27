Шевченко не будет тренировать сборную Польши
Андрей Шевченко не станет главным тренером сборной Польши, сообщил в своем Twitter украинский журналист Игорь Цыганык.
Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі! Контракт з Дженоа не вдалося розірвати! Тепер поляки вибирають між своїми!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 27, 2022
По данным источника, специалисту не удалось договориться о расторжении контракта с «Дженоа». Контракт остается в силе, но тренера отстранили от работы с командой. Теперь Польский футбольный союз будет выбирать из местных кандидатов.
Ранее сообщалось, что украинский специалист согласился возглавить сборную Польши, и ему осталось договориться с «Дженоа».
Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.
Среди кандидатов на пост главного тренера также упоминались Ян Урбан и Адам Навалка.