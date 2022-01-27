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Сегодня, 18:55

Шевченко не будет тренировать сборную Польши

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Twitter

Андрей Шевченко не станет главным тренером сборной Польши, сообщил в своем Twitter украинский журналист Игорь Цыганык.

По данным источника, специалисту не удалось договориться о расторжении контракта с «Дженоа». Контракт остается в силе, но тренера отстранили от работы с командой. Теперь Польский футбольный союз будет выбирать из местных кандидатов.

Ранее сообщалось, что украинский специалист согласился возглавить сборную Польши, и ему осталось договориться с «Дженоа».

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Среди кандидатов на пост главного тренера также упоминались Ян Урбан и Адам Навалка.

Андрей Шевченко
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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