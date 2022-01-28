Арбитр показал три красные карточки к 25-й минуте матча Эквадор — Бразилия

Сейчас проходит матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Эквадора и Бразилии. Идет 28-я минута.

Обе команды играют уже в неполных составах. Голкипер колумбийцев Александр Домингес был удален на 15-й минуте встречи. Играя на выходе, вратарь ногой ударил в грудь нападающему Матеусу Кунье. Судья посмотрел повтор момента и показал красную карточку.

Спустя пять минут защитник бразильцев Эмерсон Роял за удар ногой по сопернику получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

На 25-й минуте бразильский голкипер Алиссон был удален, получив прямую красную карточку. Он вышел за пределы штрафной площади и после игры в мяч попал ногой в голову сопернику. Однако после просмотра повтора, удаление было отменено, а Алиссону показана желтая карточка.