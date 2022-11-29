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Сегодня, 01:40

Силва: «Португалия будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре»

Силва заявил, что Португалия будет бороться за победу на ЧМ-2022
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва оценил игру команды в матче с Уругваем (2:0) во втором туре группового турнира ЧМ-2022.

— Мы очень рады. Было непросто. На чемпионате мира лучшие команды. Уругвай — очень конкурентоспособная команда, играющая в оборонительный футбол, а также на контратаках. Наша команды была хороша, особенно во втором тайме. Мы рады, что вышли из группы.

— Какая ваша цель дальше?

— Попасть в полуфинал. Мы будем бороться за победу на турнире. Много команд, но мы попробуем.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Бернарду Силва
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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