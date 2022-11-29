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Фернандеш: «Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о победе над Уругваем (2:0) в матче второго тура группы Н ЧМ-2022.

«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Также 28-летний игрок высказал о своем голе, который сначала был записан на Криштиану Роналду.

«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, кто бы ни забил. Криштиану — нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», — добавил Фернандеш.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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