«По игре лучше ничего не говорить». Карпин критично оценил качество игры сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством игры команды в матче отбора ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

«По результату доволен. По игре лучше ничего не говорить. Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось. Надо было терпеть. По настрою и самоотдаче нет вопросов. Поэтому удача улыбнулась нам. По ходу матча было очень тревожно.

Терехов и Чистяков? Достойно сыграли. Нельзя, правда, говорить отдельно от всей команды.

Теперь самое главное восстановить игроков. Много было работы без мяча. Сначала надо с этим справиться», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.