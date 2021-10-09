«По игре лучше ничего не говорить». Карпин критично оценил качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен качеством игры команды в матче отбора ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«По результату доволен. По игре лучше ничего не говорить. Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось. Надо было терпеть. По настрою и самоотдаче нет вопросов. Поэтому удача улыбнулась нам. По ходу матча было очень тревожно.
Терехов и Чистяков? Достойно сыграли. Нельзя, правда, говорить отдельно от всей команды.
Теперь самое главное восстановить игроков. Много было работы без мяча. Сначала надо с этим справиться», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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