Ашот Хачатурянц — о победе сборной России: «Это очевидно хорошая тренерская работа»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента Тинькофф РПЛ дал комментарий по итогам матча отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия (1:0).
«Результат определенно есть. Есть три очка. В игре, конечно, есть объективные причины, по которым мы не смогли сыграть в полную силу — это травмы. Очень здорово Карпин провел все нужные замены, все они были эффектные. Карпин усилил игру, убрал тех, у кого эта игра изначально не пошла. Это очевидно хорошая тренерская работа. По моему мнению, удача в футболе строится на удаче, а также качественной игре голкипера. Впереди Словения, главному тренеру надо думать над составом», — заявил Хачатурянц.
Команда Валерия Карпина с 16 очками занимает второе место в группе, уступая сборной Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее следуют сборные Словении (десять очков), Словакии (девять), Мальты (четыре) и Кипра (четыре).
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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