Определился еще один соперник сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022
Сборная Северной Македонии победила на своем поле Исландию (2:1) в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 в группе J и благодаря этой победе заняла второе место.
Теперь македонцы сыграют в стыковых матчах, где могут стать соперниками сборной России.
Ранее вторыми в своих группах стали сборные России, Шотландии и де-факто Польши, у которой нет реальных шансов обогнать Англию.
Кроме того, в плей-офф сыграют команды Австрии (как один из победителей групп в Лиге наций), а также Чехии и Уэльса.
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