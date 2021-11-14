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Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 20:00
Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press Рейтинг вторых команд групп отбора ЧМ-2022 в Европе на вечер 14 ноября. Фото «СЭ»
Кубок чемпионата мира. Фото Global Look Press
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Сборная России уступила команде Хорватии в заключительном матче группового этапа (0:1) и вынуждена сыграть весной будущего года в стыках. Чтобы попасть на ЧМ-2022, ей нужно успешно выступить в двух встречах плей-офф. Рассказываем, как он будет организован и кто может достаться ей в соперники.
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Как попасть на чемпионат мира

Первенство планеты должно пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем примут участие 32 команды из пяти или шести конфедераций, входящих в ФИФА.

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 из 55 сборных. Но напрямую в финальный турнир выйдут только 10 победителей отборочных групп.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право поехать в Катар.

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Ситуация в отборочных группах

Какие команды могут стать соперниками сборной России? Посмотрим на ситуации в отборочных группах по состоянию на 20.00 14 ноября, то есть пока не сыграны все матчи воскресенья.

Группа А. Первое место в очном матче в воскресенье поздно вечером разыграют Португалия и Сербия, португальцев устроит ничья.

Группа В. Первое место в очном матче в воскресенье поздно вечером разыграют Испания и Швеция, испанцев устроит ничья.

Группа С. На первое место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков. Здесь все решится в последнем туре, матчи которого пройдут 15 ноября.

Группа D. Первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина. С последней Россия в стыках не сыграет.

Группа Е. Первое место заняла Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс. При этом любая из этих двух сборных попадет в плей-офф — если не станет второй, окажется там как одна из победительниц Лиги наций.

Группа F. Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия досрочно стала второй.

Группа G. Ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Голландии, Турции и Норвегии.

Группа I. Англия де-факто первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. У поляков нет шансов обойти англичан. Команда Гарета Саутгейта в заключительном туре не потерпит разгромное поражение от Сан-Марино.

Группа J. Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Северная Македония и отстающая от нее на одно очко Румыния.

Участники стыков

Исходя из ситуации, сложившейся до завершения других матчей воскресенья, состав участников стыковых матчей таков:

Сербия, Россия, Швейцария, Швеция, Польша, Уэльс, Шотландия, Турция, Финляндия, Северная Македония.

Кроме них, через Лигу наций в стыки попадают Австрия и Чехия.

14&nbsp;ноября. Сплит. Хорватия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Федор Кудряшов после матча. Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Жеребьевка

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды. В каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных». Для этого используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;
— разность забитых и пропущенных мячей;
— число забитых мячей;
— число побед;
— число гостевых побед;
— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Рейтинг вторых команд групп отбора ЧМ-2022 в Европе на вечер 14 ноября. Фото "СЭ"
Рейтинг вторых команд групп отбора ЧМ-2022 в Европе на вечер 14 ноября. Фото «СЭ»

Сборная России точно окажется в числе «сеяных» и проведет первый матч дома.

По состоянию на 20.00 воскресенья компанию ей могут составить Сербия, Швейцария, Швеция, Польша и Уэльс. Их потенциальные соперники — Шотландия, Турция, Финляндия, Северная Македония, Австрия и Чехия.

В ходе жеребьевки сначала по полуфинальным парам распределят «сеяных»: путь А (полуфиналы 1 и 2), путь В (полуфиналы 3 и 4) и путь С (полуфиналы 5 и 6). Затем тоже по очереди по парам расставят «несеяных».

Хозяев полей в финалах определит жребий. Для этого в пустую чашу положат шары, в которых будут записки с названиями «Полуфинал 1» и «Полуфинал 2», и вытянут один из них. То же самое сделают с четырьмя другими полуфиналами.

Игры пройдут весной: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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Особенности регламента

Как подтвердили обозревателю «СЭ» в ФИФА, стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получает желтую карточку в последней встрече в группе и она оказывается для него второй, он дисквалифицируется на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф.

Таким образом, Александр Головин и Федор Смолов не смогут сыграть за сборную России в стыковом матче, который пройдет 24 или 25 марта будущего года. Они «висели» на карточках, получили предупреждения в отборочной встрече чемпионата мира с Хорватией (0:1) и заработали дисквалификацию на одну игру.

Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

Несколько иная ситуация в финальном турнире. В соответствии с регламентом ЧМ-2022 единичные желтые карточки и незавершившиеся дисквалификации за «лишние» предупреждения туда не переносятся и перестают действовать. То есть если перебор желтых карточек произошел в последнем для команды матче в отборочном турнире, игрок не будет отстранен и сможет выйти на поле в первой встрече чемпионата мира.

Это не относится к наказаниям, примененным за удаления с показом прямой красной карточки или двух желтых в одном матче. Они не аннулируются.

В ходе игр в группе футболисты сборной России получили 16 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли.

Из тех, кто полетел в Хорватию, кроме Смолова и Головина по одной желтой карточке имели Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин и Даниил Фомин. Кроме того, предупреждения есть у Артема Дзюбы и Дениса Черышева.

Сборная России уступила Хорватии прямую путевку на&nbsp;ЧМ-2022. Федор Кудряшов после матча.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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