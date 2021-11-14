Детский тренер Сафонова оценил игру Матвея в матче против Хорватии
Алексей Чистяков, детский тренер голкипера сборной России Матвея Сафонова, оценил его игру в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Хорватия — очень сильная команда. В принципе, было ожидаемо, что мы не выиграем. Надежда была на ничью. Матвей все для этого сделал, все получалось. Трудно ему было что-то сделать. Трагедии из этого делать не надо, наш уровень футбола сейчас такой. Сафонов — молодец, порадовал, выручил в двух моментах, к нему никаких претензий. Команда отдавалась полностью, пытались прессинговать, но против хорватов прессинг не получился. Они перестроились и стали играть от обороны.
В моменте, когда Матвей выходил далеко с мячом в первом тайме, у меня чуть сердце не остановилось. Он исходил из ситуации, в которую попал: мяч дали слабо, нападающий успевал накрывать. Если бы Матвей выбивал, был большой риск попасть в нападающего, и мяч полетел бы в ворота. Конечно, Сафонов немного рисковал, но риск оказался оправданным.
Что касается пропущенного мяча, то как ожидать, что игрок попадет в свои ворота. Чуть бы ближе, Матвей отбил бы, но рикошет получился в самый угол. Нужно было только знать, что Кудряшов туда попадет. Сафонов среагировал, попытался, но было очень сложно», — сказал Чистяков «Чемпионату».
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