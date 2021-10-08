Кузяев — капитан сборной России в матче со Словакией
Сборная России назвала состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии. Капитаном команды стал полузащитник Далер Кузяев.
Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни #РоссияСловакия pic.twitter.com/ekJ03CC9Tu
Состав сборной России: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Баринов, Кузяев (к), Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.
Матч Россия — Словакия начнется в 21.45 по московскому времени.
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