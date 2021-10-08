Россия — Словакия: Сафонов и Терехов выйдут в основе, Кузяев будет капитаном команды
Сборная России примет команду Словакии в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Стал известен состав россиян на эту встречу.
Капитаном России выбран полузащитник Далер Кузяев.
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Захарян, Смолов.
Запасные: Гильерме, Дюпин, Чистяков, Адамов, Кудряшов, Осипенко, Глебов, Ахметов, Жемалетдинов, Фомин, Агаларов, Заболотный.
Словакия: Родак, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Гамшик, куцка, Дуда, Гараслин, Шранц, Боженик.
В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
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