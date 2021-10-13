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Карпин рассказал о первых проблемах на посту главного тренера сборной России

13 октября, 19:30
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Валерий Карпин рассказал, с какими проблемами столкнулся на посту главного тренера сборной России.

«Первые шаги на посту тренера сборной? Появились бытовые проблемы — за месяц надо было решить все. Заезжаем ли мы в Новогорск? Кто заезжает? Сколько человек? Хватит ли номеров? Какая рассадка в самолете? Все это хрень, но без меня не могли решить. У меня была ситуация, когда мне нужно идти на теорию с «Ростовом», а мне звонят, и надо решать вопросы. Голова думает, и ты понимаешь, что совмещение нереально. Все это было до контакта с игроками», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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