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Морган Фримен на церемонии открытия ЧМ-2022: «То, что нас объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет»

Мария Гусева
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Морган Фримен.
Фото Reuters

Известный голливудский актер Морган Фримен произнес речь на церемонии открытия чемпионата мира-2022.

«То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет. Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют», — сказал Фримен.

Церемония открытия ЧМ-2022 прошла в воскресенье на стадионе «Эль-Байт» (Эль-Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Морган Фримен и&nbsp;Ганим Аль-Муфта. ЧМ в Катаре открыл актер Морган Фримен. Из-за неизлечимой болезни он участвовал в церемонии в перчатке

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу
5
2
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