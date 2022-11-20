Морган Фримен на церемонии открытия ЧМ-2022: «То, что нас объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет»

Известный голливудский актер Морган Фримен произнес речь на церемонии открытия чемпионата мира-2022.

«То, что нас здесь объединяет, гораздо больше того, что нас разделяет. Мы собрались здесь как одно большое племя. Мы можем не понимать языка, когда другие болельщики болеют за свою команду, но мы понимаем эмоции, которые нас всех объединяют», — сказал Фримен.

Церемония открытия ЧМ-2022 прошла в воскресенье на стадионе «Эль-Байт» (Эль-Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.