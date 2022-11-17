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Источник: Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора ради победы в матче открытия ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки сборной Эквадора.
Фото Getty Images

Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора на общую сумму в 7,4 миллиона долларов, чтобы их сборная проиграла в матче открытия чемпионата мира-2022 со счетом 0:1, пишет в социальных сетях журналист Амджаж Таха.

Матч открытия чемпионата мира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора, состоится 20 ноября. Начало игры — в 19.00 (мск).

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт», который вмещает 60 тысяч зрителей.

Катар и Эквадор выступают в группе А, в которую также попали Нидерланды и Сенегал.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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