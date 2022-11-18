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«Все расположено, можно сказать, в рамках одного города». Сорокин — о географии Катара на ЧМ-2022

Алексей Сорокин рассказал, чем ЧМ-2022 отличается от мундиаля в России
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Указатель к стадиону.
Фото Reuters

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в интервью «СЭ» рассказал, чем чемпионат мира-2022 отличается от мундиаля в России.

«Каждый чемпионат мира должен нести свою самобытность, свою уникальность. Сама география стран — хозяек чемпионата мира во многом обусловливает принципы организации. Здесь нет такой географии, какую мы видели на чемпионатах мира до сих пор. Все сосредоточено в рамках одной очень компактно расположенной страны. Даже можно сказать, что в рамках одного города, хотя города здесь есть: технически кроме Дохи есть и другие. Но расстояния, конечно, не очень большие.

В Катаре работает много людей, занимавшихся организацией Олимпийских игр, из-за компактности территории эти турниры перекликаются. На чемпионате мира в России было много баз команд, отдельных тренировочных площадок и гостиниц. Здесь такого нет — все совмещено. Команды живут и тренируются в одном месте, никуда особенно не переезжая из своих лагерей", — сказал Сорокин.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Болельщики в&nbsp;Катаре. «Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет». Член оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин — о важных деталях турнира

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
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