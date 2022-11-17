Анхель Корреа заменит Николаса Гонсалеса в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий «Фиорентины» Нико Гонсалес не сможет выступить в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022, сообщает Foot Mercato.

24-летний вингер пропустит турнир в Катаре из-за травмы.

Вместо него в заявку сборной включен нападающий «Атлетико» Анхель Корреа.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах (Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян).

Аргентинцы сыграют в группе С со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.