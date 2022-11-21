Иранский журналист объяснил, почему игроки сборной Ирана не пели гимн своей страны перед матчем с Англией

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими объяснил, почему футболисты сборной Ирана не пели гимн перед началом матча против Англии (2:6) на ЧМ-2022.

«Сердар Азмун, нападающий национальной сборной, и Яхья Голмохаммади, главный тренер команды «Персеполис», были одними из немногих известных иранских футбольных деятелей, которые остались со своими соотечественниками. Они ожидают, что режим не будет просто стоять перед народом и слушать его протест, а предпримет какие-то меры, чтобы изменить ситуацию. Конечно, эти два человека не единственные, и есть много других футболистов, которые кричат вместе с народом и требуют хорошей и свободной жизни для всех граждан Ирана.

В других видах спорта были иранские спортсмены, которые не пели гимн Ирана, а сегодня это сделали футболисты сборной Ирана. Однако этого недостаточно, чтобы сочувствовать нашему народу», — приводит слова Карими Sport24.

Также журналист заявил, что за эту акцию каждый иранец является преданным фанатом сборной.

«Иранский народ находится не в лучшем положении, несправедливо пролито много крови. Меньшее, что могут сделать футболисты, это не выходить перед камерой с улыбающимся лицом, носить черные браслеты и не праздновать забитый гол. Также наши игроки могут говорить о плохом положении иранских людей в своих интервью. Это огромный жест, благодаря которому каждый футболист является примером для подражания. За эту акцию каждый иранец является преданным фанатом сборной», — сказал Карими.

21 ноября игроки сборной Ирана не стали исполнять гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 против команды Англии. The Indian Expressen отмечает, что данным жестом футболисты решили поддержать протестующих на своей родине, которые недовольны политическим режимом Ирана.