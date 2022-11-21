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Непомнящий: «Сенегал без Мане — это все равно, что Аргентина без Месси или Марадоны в свое время»

Непомнящий высказался о победе сборной Нидерландов над Сенегалом на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о победе сборной Нидерландов над сборной Сенегала (2:0) в группе А ЧМ-2022 в Катаре.

«С одной стороны, игра была ничейной, но все-таки сказалось отсутствие Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала. Сенегал без Мане, это все равно, что сборная Аргентина без Лионеля Месси или Диего Марадоны в свое время. Не хватило Мане. Мои симпатии были на стороне Сенегала, потому что это серьезная команда, которая может претендовать на большее, чем проигрывать Нидерландам. Да, соперники были острее, но итоговый результат не вытекал из логики матча», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

25 ноября Нидерланды сыграют против Эквадора, а Сенегал встретится с Катаром.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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