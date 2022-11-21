Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о победе сборной Нидерландов над сборной Сенегала (2:0) в группе А ЧМ-2022 в Катаре.

«С одной стороны, игра была ничейной, но все-таки сказалось отсутствие Садио Мане, главной звезды сборной Сенегала. Сенегал без Мане, это все равно, что сборная Аргентина без Лионеля Месси или Диего Марадоны в свое время. Не хватило Мане. Мои симпатии были на стороне Сенегала, потому что это серьезная команда, которая может претендовать на большее, чем проигрывать Нидерландам. Да, соперники были острее, но итоговый результат не вытекал из логики матча», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.