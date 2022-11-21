Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:23

Игроки сборной Ирана отказались исполнять гимн своей страны перед матчем с Англией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сборная Ирана.

Игроки сборной Ирана не стали исполнять гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 против команды Англии (2:6).

The Indian Expressen отмечает, что данным жестом футболисты решили поддержать протестующих на своей родине, которые недовольны политическим режимом Ирана. Поводом протестов и различных акций стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини после задержания полицией нравов. Девушка была обвинена в несоблюдении дресс-кода, который включает обязательный элемент — хиджаб.

По информации Reuters, государственное телевидение Ирана прервало трансляцию, когда игроки не стали исполнять национальный гимн.

Ранее капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбахш отказался комментировать информацию о том, будет ли его команда петь национальный гимн перед матчем с Англией.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/indianexpress.com/article/sports/football/iran-football-players-refuse-to-sing-national-anthem-8281266/lite/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал 0
Нидерланды 0
Перерыв

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
4
Читайте также
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Малкин ворвался в НХЛ 16 лет назад: «Со временем он будет лучше Овечкина»
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что происходит с дорогами в Севастополе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саутгейт выиграл со сборной Англии больше матчей на крупных турнирах, чем любой другой тренер команды

Первые впечатления от ЧМ. Live с Александром Филимоновым — в 21:00
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости