Игроки сборной Ирана отказались исполнять гимн своей страны перед матчем с Англией

Игроки сборной Ирана не стали исполнять гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 против команды Англии (2:6).

The Indian Expressen отмечает, что данным жестом футболисты решили поддержать протестующих на своей родине, которые недовольны политическим режимом Ирана. Поводом протестов и различных акций стала смерть 22-летней иранки Махсы Амини после задержания полицией нравов. Девушка была обвинена в несоблюдении дресс-кода, который включает обязательный элемент — хиджаб.

По информации Reuters, государственное телевидение Ирана прервало трансляцию, когда игроки не стали исполнять национальный гимн.

Ранее капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбахш отказался комментировать информацию о том, будет ли его команда петь национальный гимн перед матчем с Англией.