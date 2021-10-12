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«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром». Главный тренер Словении оценил силу сборной России

12 октября, 01:37
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Главный тренер сборной Словении Матьяж оценил силу сборной России после поражения от нее в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:1).

«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром. Сегодня против нас вышла другая команда: очень гибкая и быстрая. Это заметно и по турнирной таблице», — сказал тренер.

Сборная России набрала 19 очков и поднялась на первое место в группе, а также гарантировала себе как минимум стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. У словенцев осталось 10 очков, команда потеряла шансы побороться за выход на чемпионат мира.

Словения — Россия

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры