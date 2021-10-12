«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром». Главный тренер Словении оценил силу сборной России

Главный тренер сборной Словении Матьяж оценил силу сборной России после поражения от нее в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:1).

«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром. Сегодня против нас вышла другая команда: очень гибкая и быстрая. Это заметно и по турнирной таблице», — сказал тренер.

Сборная России набрала 19 очков и поднялась на первое место в группе, а также гарантировала себе как минимум стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. У словенцев осталось 10 очков, команда потеряла шансы побороться за выход на чемпионат мира.