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Хабиб о голе Джикии: «Сахар убрал — пошли удары»

Хабиб прокомментировал гол Джикии в матче против сборной Словении
12 октября, 01:58
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сторис Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от гола защитника сборной России Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Сахар убрал, и пошли удары», — написал Хабиб в сторис Instagram.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.

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Сергей Разин все материалы автора
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