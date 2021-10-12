Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от гола защитника сборной России Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Сахар убрал, и пошли удары», — написал Хабиб в сторис Instagram.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.