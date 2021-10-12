Хачатурянц назвал личным делом Дзюбы решение игрока отказаться от вызова в сборную России
12 октября, 01:35
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в сборной России.
— Дзюбы нет...
— Не хочу говорить.
— Почему? Все говорят, что подвел команду...
— Это его личное дело.
33-летний форвард попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией, но отказался от потенциального вызова, сославшись на плохую форму.
В нынешнем сезоне Дзюба провел 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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