Главный тренер сборной Мексики: «Потерпели неудачу на этом чемпионате мира»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино подвел итоги матча ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (2:1).

«Мы исходим из того, что мы потерпели неудачу на этом чемпионате мира. С Польшей мы не смогли реализовать то превосходство, которое у нас было. А с Аргентиной мы смогли играть на равных только один тайм.

В матче против Саудовской Аравии Мексика владела преимуществом на протяжении всего матча. Мы очень хотели забить третий гол, когда увидели, что это необходимо из-за результата Польши и Аргентины. К сожалению, сделать нам этого не удалось», — цитирует тренера AS.

Ранее 60-летний специалист заявил, что покидает пост главного тренера сборной Мексики.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице своей группы на ЧМ-2022. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.