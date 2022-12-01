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Дешам — об отмененном голе Гризманна: «У вас есть номер Коллины?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча с Тунисом (0:1) в матче чемпионата мира-2022 отметил, что будет ждать объяснений от ФИФА по отмене гола Антуана Гризманна в концовке встречи.

На 90+8-й минуте француз забил гол, но он был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР Абдуллы Аль-Марри и просмотра повторов судьей Мэттью Конгером.

«Жду ответа по регламенту. Я не знаю всех правил наизусть. После гола судья дал свисток на розыгрыш мяча и об окончании игры, и я не уверен, что после этого игра может быть возобновлена. Я подходил к судье, чтобы обсудить ситуации. Теперь жду официального ответа, но говорить, что сказал арбитр не буду. Я не хочу его дискредитировать. У вас есть номер Коллины (глава судей ФИФА)?» — приводит Le Parisien слова Дешама.

Сборная Франции с первого места вышла из группы и сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Антуан Гризманн. Тунис — Франция: гол Гризманна отменен правильно из-за офсайда. Хотя мяч прилетел к нему от головы защитника
Дидье Дешам
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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