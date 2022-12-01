«Мой контракт закончился с финальным свистком». Главный тренер сборной Мексики оставит свой пост после вылета команды с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино покинет национальную команду, сообщает AS.

Специалист предварительно сообщил о своем решение федерации еще до старта ЧМ-2022, но после неудачного выступления на турнире в Катаре он лишь утвердился в своем выборе.

«Я ответственен за этот результат. Мой контракт закончился с финальным свистком», — заявил тренер.

Мартино хочет вернуться в Аргентину, чтобы быть поближе к семье. У него недавно родилась внучка.

Также 60-летний специалист хочет взять паузу в работе, чтобы заняться своим здоровьем.

Отметим, что Херардо Мартино возглавляет сборную Мексики с 2019 года.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице своей группы на ЧМ-2022. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.