Кейруш: «Сказка закончилась. Но в футболе нет такого понятия, как справедливость»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подвел итоги матча ЧМ-2022 против США (0:1).

«Сказка закончилась. Во втором тайме мы заслужили забить мяч. Но в футболе нет такого понятия, как справедливость. Есть реальность, и нам нужно готовиться, чтобы в следующий раз быть лучше.

Жизнь продолжается, она должна продолжаться, завтра нас ждет уже другая игра, после — еще одна. Нужно готовиться к следующим играм, будь они за клуб или сборную.

Эпизод с неназначенным пенальти? Во-первых, у меня не было возможности детально изучить этот момент, пока я еще его не видел. Во-вторых, я убежден, что после выхода сборной США в следующий раунд проигравшей команде бессмысленно обсуждать это. Игра закончена, решение принято», — приводит слова тренера A Bola.

Иранцы с тремя набранными баллами покидают турнир, также в следующую стадию из группы не смогла выйти сборная Уэльса (1).