Главный тренер сборной США: «Во второй половине игры пришлось закрываться, но и это получилось очень хорошо»

Главный тренер сборной США после завершения матча против Ирана (1:0) поздравил свою команду с выходом плей-офф ЧМ-2022.

«В первом тайме мы показали, на что способны. Отличный первый тайм. Во второй половине игры пришлось закрываться, но и это получилось очень хорошо. Не проиграв, мы идем в плей-офф, — приводит слова тренера BBC.

Сборная США набрала 5 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе В, первое место заняла команда Англии (7 очков).

В 1/8 финала сборная США 3 декабря сыграет с командой Нидерландов.