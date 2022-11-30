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Сегодня, 21:06

Главный тренер сборной Австралии Арнольд — о матче с Данией: «Горжусь ребятами»

Главный тренер сборной Австралии Арнольд прокомментировал победу команды над Данией на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Грэм Арнольд.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал победу команды в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с Данией (1:0).

«Горжусь ребятами! Мы верили в себя и очень усердно тренировались. А главное — менталитет этих ребят. Но праздновать мы не будем! Мы не праздновали после Туниса, не будем и сейчас выплескивать энергию. Сейчас важен сон и никаких социальных сетей», — цитирует Арнольда BBC Two.

Автором победного гола стал нападающий австралийцев Мэтью Леки, который отличился на 61-й минуте встречи.

Этот результат позволил Австралии набрать 6 очков и занять второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в 3 матчах только 1 очко.

В 1/8 финала Австралия сыграет с командой, которая займет первое место в группе С. Этот матч пройдет 3 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
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