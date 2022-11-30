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Сегодня, 21:06

Дешам — о поражении Франции Тунису: «Мои решения помогут нам через четыре дня»

Дешам заявил, что его решения помогут сборной Франции через четыре дня
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выбор состава на игру с Тунисом в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 (0:1).

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряженных матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнется совсем другое соревнование», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Франция досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

В 1/8 финала сборная встретится с победителем группы С, в которой выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/didier-deschamps-on-world-cup-knockout-rounds-now-begins-a-second-competition/
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
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