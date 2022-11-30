Дешам заявил, что его решения помогут сборной Франции через четыре дня

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выбор состава на игру с Тунисом в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 (0:1).

«У нас были некоторые трудности из-за выбора, который я сделал перед этой встречей. Однако эти решения должны помочь нам через четыре дня. Некоторые игроки рисковали получить травму, а мы только что сыграли два очень напряженных матча. Также мы позволили запасным поучаствовать в матче чемпионата мира. Мы достигли цели, и сейчас нам нужно восстанавливать свои силы. Теперь начнется совсем другое соревнование», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Франция досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022.

В 1/8 финала сборная встретится с победителем группы С, в которой выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.