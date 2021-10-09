Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что с таким составом сборной России было сложно рассчитывать на более зрелищную игру в матче со Словакией (1:0).

— Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так — просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Ну кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!

Сборная еще абсолютно не сыграна. Не забывайте еще и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо! Сборная сыграла страстно. Кроме того, когда кто-то ошибается в передаче, никто никому особо не пихает, не ругаются. Вот в последних матчах при Черчесове такой негатив уже просматривался.

Я рад за всех ребят. Они в целом сегодня правильно сыграли, делали то, что умели. Старались выполнять установку. И своим прессингом, который предложил Карпин, в первом тайме добились в итоге гола. Да, где-то повезло, но это футбол. А наш вратарь — настоящий гроссмейстер! — сказал Орлов «СЭ».