ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание и результаты 9 октября, Финляндия — Украина и другие матчи
Группа A
Азербайджан — Ирландия. 19:00 мск.
Люксембург — Сербия. 21:45.
Группа B
Грузия — Греция. 19:00.
Швеция — Косово. 19:00.
Группа C
Литва — Болгария. 16:00.
Швейцария — Северная Ирландия. 21:45.
Группа D
Казахстан — Босния. 16:00.
Финляндия — Украина. 19:00.
Группа F
Шотландия — Израиль. 19:00.
Фарерские острова — Австрия. 21:45.
Молдавия — Дания. 21:45.
Группа I
Андорра — Англия. 21:45.
Венгрия — Албания. 21:45.
Польша — Сан-Марино. 21:45.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/europe/
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