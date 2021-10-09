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ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание и результаты 9 октября, Финляндия — Украина и другие матчи

Результаты матчей отборочного турнира ЧМ-2022
11:15
Футболисты сборной Украины. Фото Getty Images
Футболисты сборной Украины. Фото Getty Images
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В субботу, 9 октября, пройдут очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Группа A

Азербайджан — Ирландия. 19:00 мск.

Азербайджан — Ирландия

Люксембург — Сербия. 21:45.

Люксембург — Сербия

Группа B

Грузия — Греция. 19:00.

Грузия — Греция

Швеция — Косово. 19:00.

Швеция — Косово

Группа C

Литва — Болгария. 16:00.

Литва — Болгария

Швейцария — Северная Ирландия. 21:45.

Швейцария — Северная Ирландия

Группа D

Казахстан — Босния. 16:00.

Казахстан — Босния

Финляндия — Украина. 19:00.

Финляндия — Украина

Группа F

Шотландия — Израиль. 19:00.

Шотландия — Израиль

Фарерские острова — Австрия. 21:45.

Фарерские острова — Австрия

Молдавия — Дания. 21:45.

Молдавия — Дания

Группа I

Андорра — Англия. 21:45.

Андорра — Англия

Венгрия — Албания. 21:45.

Венгрия — Албания

Польша — Сан-Марино. 21:45.

Польша — Сан-Марино

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/europe/

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Руслан Абушкин все материалы автора
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