Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о победе России над Словакией (1:0).

— Всех с победой! Карпин избрал в целом правильную практику. Сначала вышли играть с четырьмя защитниками. Это довольно авантюрно. Но нашему тренерскому штабу сейчас не до жиру. При этом Карпин попросил Сутормина и Терехова подключаться вперед. Вспомните автогол словаков. Оба крайних защитника прибежали к чужой штрафной. Именно Терехов отдал Захаряну, чей прострел и привел в итоге к этому недопониманию между Шкриньяром и Родаком.

Сначала у нас работал высокий прессинг. Потом, правда, ребята подустали, словаки доминировали. Карпин перешел на схему в три центральных защитника. Все было оправданно. Здесь к главному тренеру вопросов нет.

Тяжелое зрелище? Посмотрите на процент владения мячом и все станет ясно. 26 против 74. Но обратите внимание и на состав словаков. Куцка, Гамшик... Опытные волки, которые уже все прошли в футболе. Однако все-таки россияне заставили соперников один раз грубо ошибиться. Вот вам и счет на табло.

И, конечно, исторический матч выдал Сафонов! Он был великолепен. Такие данные у него! Если он закрепится на этом уровне, то мы можем получить твердого первого номера. А как он спас! Я имею в виду даже не его прыжок в первом тайме, а его игру ногой после перерыва. Там убойный был шанс у гостей. Здорово, что в России появился такой голкипер.

Главное, чтобы молодые ребята поверили, что можно обыгрывать и словаков, и словенцев. Ну и Карпин молодец. Сумел мотивировать подопечных. Они играли со страстью! Боролись по-настоящему.

Люди пишут, что это отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Таково положение в нашем футболе. А чего вы хотели? Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков? Все постепенно должно развиваться. Сегодня сделали шажок вперед. Только так и можно обрастать мясом молодым, еще неопытным ребятам.

Вот Смолов почему-то не попал в игру... Конечно, было бы интересно увидеть в деле Дзюбу. Но это уже другая история. Там уже посмотрим, что решит Карпин.

Немного расстроил Жемалетдинов. Как-то он пожадничал в одном эпизоде, не отдал Сутормину, который пробежал 60 метров. Некий эгоизм с его стороны.

А вот Бакаев понравился. И Кузяев выдал потрясающий матч. А как бился Баринов! Дивеев отдавался борьбе. У Джикии, конечно, была одна серьезная ошибка, махнул мимо мяча. Но обошлось. Бывает.

Отдельно хочу сказать про Захаряна. Его используют на фланге, а это ошибка. Со мной согласен главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, с которым я на днях сделал интервью. Мы сошлись во мнении, что динамовец должен действовать в центре. Он прекрасно читает игру, видит поле, может быть этакой «десяткой». На краю он теряет ряд своих ценных качеств, выпадает из игры. Нет-нет, его лучше использовать именно в центре. Захарян способен задавать вектор атакам, пасовать и налево, и направо. Среди всех полузащитников РПЛ он сейчас, на мой взгляд, лучший. Его футбольный интеллект позволяет ему быть плеймейкером именно в центре поля.

Нет, меня не сильно смущает, что словаки так много владели мячом. Ребята, надо для начала поднять наш футбол. А так — просто сравните составы. У нас сегодня в сборной был футболист уровня Куцки? По опыту, по мастерству? Ну кого вы с ним поставите рядом? Это детский сад под руководством Карпина. Но он еще повзрослеет! У этой команды есть перспективы. Прежде всего потому, что они борются за каждый мяч. У ребят глаза горят!

Сборная еще абсолютно не сыграна. Не забывайте еще и о всех кадровых потерях. Но результат-то есть! Да, что-то не получается, но все они вгрызаются в игру. Заболотный здорово вышел. Сутормин проделал огромный объем работы, отбегал, отпахал все 90 минут. Этому парню надо сказать спасибо! Сборная сыграла страстно. Кроме того, когда кто-то ошибается в передаче, никто никому особо не пихает, не ругаются. Вот в последних матчах при Черчесове такой негатив уже просматривался.

Я рад за всех ребят. Они в целом сегодня правильно сыграли, делали то, что умели. Старались выполнять установку. И своим прессингом, который предложил Карпин, в первом тайме добились в итоге гола. Да, где-то повезло, но это футбол. А наш вратарь — настоящий гроссмейстер!