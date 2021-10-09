Мешков обслужит матч Нидерланды — Гибралтар
Российский арбитр Виталий Мешков обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Гибралтара, информирует сайт УЕФА.
Встреча группы G пройдет 11 октября в Роттердаме.
Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Дмитрий Сафьян, резервный арбитр — Кирилл Левников. Обязанности ВАР будет исполнять Сергей Иванов, его ассистентом будет Владимир Москалев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю