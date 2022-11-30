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Сегодня, 01:58

Эззатоллахи извинился перед болельщиками за то, что сборная Ирана не вышла в плей-офф ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Саид Эззатоллахи.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи прокомментировал поражение от США в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022. Иранская команда не смогла выйти в плей-офф.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые как всегда поддерживали нас сегодня. Единственное, что я могу им сказать, это то, что мне очень жаль. От имени игроков хочу сказать, что у нас не было возможности пройти в следующий раунд. Но футбол и жизнь происходят, так что это может стать для нас хорошим уроком. По крайней мере, для наших молодых игроков вроде меня. Я надеюсь, что наши фанаты и наши люди в Иране простят нас», — цитирует Globo Esporte Эззатоллахи.

Сборная Ирана набрала 3 очка и заняла третье место в своей группе чемпионата мира-2022. В плей-офф вышли Англия и США.

Футболисты сборной Ирана празднуют забитый мяч. От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США

Саид Эззатоллахи
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
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