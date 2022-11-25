От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США

Невероятная развязка принесла победу иранской сборной.

Больших ожиданий от этого матча не было. Уэльс бледно выглядел на фоне США и спас игру благодаря заработанному почти на ровном месте пенальти, а Иран вошел в тройку разочарований первого тура наряду с Катаром и Коста-Рикой. Впрочем, получившие шесть мячей от англичан персы выглядели совсем не безнадежно. Скорее — разбалансированно.

И, возможно, это следствие непростой обстановки в стране и вокруг нее. У западных журналистов даже вошло в моду задавать Карлушу Кейрушу вопросы о протестах и положении женщин в Иране, но португалец держится. Перед стартом турнира он после очень тонкого ответа завершил свою пресс-конференцию. Теперь предложил представителю британских СМИ поинтересоваться у Гарета Саутгейта, что тот думает о том, как американцы и англичане бросили женщин, спешно выводя войска из Афганистана.

Сердар Азмун получил травму. Фото Global Look Press

В общем, какой-то чемпионат мира по политике. Хорошо, большинство все-таки помнит о футболе. Например, Эден Азар, когда его спросили о предматчевой акции сборной Германии, заметил: «А потом они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. И я не собираюсь участвовать в политических акциях — этим должны заниматься другие люди. Мы хотим сконцентрироваться на футболе».

Иран данный призыв точно услышал. Игроки снова пели гимн, но главное — в игре появилась цельность. В том числе и по причине внесенных Кейрушем коррективов. В частности, тренер отказался от нетипичной для команды расстановки с тремя центральными защитниками, что открыло путь в стартовый состав Азмуну. И как раз бывший форвард «Зенита» устроил классную перепасовку в Голизаде, однако гол отменили из-за офсайда. А в концовке первого тайма уже сам Азмун в площади ворот чуть-чуть недотянулся до подачи Эззатоллахи.

Так что в целом первый тайм остался за Ираном, тогда как валлийцы словно боялись рисковать. Выглядело это несколько странно, потому что у Роберта Пэйджа достаточно креативных исполнителей, и они способны на большее, чем монотонную работу в расчете на отдельные эпизоды. Доказано Муром, который едва не открыл счет в дебюте, однако Хоссейн Хоссейни мяч остановил, порадовав сломавшего в первом туре нос и сидевшего на трибуне в защитной маске первого номера персов Беиранванда.

Но как же сиротливо это смотрелось на фоне взрыва иранской атаки сразу после перерыва! Девять секунд вместили попадание умчавшегося к воротам Азмуна в штангу, также пришедшийся в каркас ворот обводящий удар Голизаде и неудачное добивание опять-таки Азмуна, который попал в распластавшегося на газоне Хеннесси.

Футболисты сборной Ирана после победы над Уэльсом. Фото Reuters

А уже в концовке голкипер «драконов» сорвал выход к воротам Тареми очевидным нарушением правил. Арбитр сначала ограничился предупреждением, но после подсказки ВАР и просмотра эпизода поменял желтую карточку на красную. Таким же цветом можно было охарактеризовать и уровень угрозы валлийским воротам на последних минутах. И когда Уэльс, казалось, выстоял, его закономерно наказали за пассивную и унылую игру.

Номинальный защитник Чешми, сменив получившего травму Нуроллахи, запустил выбитый из штрафной мяч точно в угол. А еще один игрок обороны — Резаян — добил унылых «драконов» издевательски красивым ударом «черпачком». Замененный к тому моменту Азмун в порыве радости чуть не задушил Кейруша. Иран ликует, и встреча с США теперь превратится в битву за плей-офф. Уэльс там явно лишний.