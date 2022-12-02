Радченко считает, что сборная Германии переживает кризис

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы видим, что сборная Германии плохо подготовилась к этому чемпионату мира. И, конечно, с немецким футболом нужно разбираться, ведь это второй значимый на планете турнир, где Германии не будет. Очень много команда пропускает. И, несмотря на то что Германия выиграла у, мягко скажем, несильного соперника, это не помогло им выйти из группы. Здесь есть смысл говорить о кризисе немецкого футбола именно в сборной», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

На ЧМ-2018 Германия также не смогла выйти из группы.