Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:58

Радченко считает, что сборная Германии переживает кризис

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы видим, что сборная Германии плохо подготовилась к этому чемпионату мира. И, конечно, с немецким футболом нужно разбираться, ведь это второй значимый на планете турнир, где Германии не будет. Очень много команда пропускает. И, несмотря на то что Германия выиграла у, мягко скажем, несильного соперника, это не помогло им выйти из группы. Здесь есть смысл говорить о кризисе немецкого футбола именно в сборной», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), Германия заняла третье место (4 очка) в группе, уступив Испании по количеству забитых мячей. Первой стала команда Японии.

На ЧМ-2018 Германия также не смогла выйти из группы.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-est-smysl-govorit-o-krizise-nemetskogo-futbola-imenno-v-sbornoy-1429212/
Дмитрий Радченко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Флик назвал выдающимся полузащитника сборной Германии Джамала Мусиалу
Агент Влашича рассказал о реакции игрока на выход Хорватии в плей-офф ЧМ
Пиняев: «Роналду — машина, но для меня Мессии — номер один»
Мостовой — о поражении Испании: «Вопрос в том, специально ли они это сделали»
Осинькин — о Месси и Роналду: «Их уровень такой высокий, что они могут изменить игру одним действием»
Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Худший день в моей карьере. Как будто упал в пропасть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий сборной Бельгии Доку: «Не думаю, что Лукаку виноват в нашем вылете с ЧМ»

Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Худший день в моей карьере. Как будто упал в пропасть»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости