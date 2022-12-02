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Нападающий сборной Бельгии Доку: «Не думаю, что Лукаку виноват в нашем вылете с ЧМ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку заступился за своего соотечественника Ромелу Лукаку после вылета команды с ЧМ-2022.

В четверг, 1 декабря, бельгийцы не смогли победить Хорватию (0:0) в матче 3-го тура групповой стадии, из-за чего заняли третье место в группе F с 4 очками и не вышли в 1/8 финала.

«Да, Ромелу упустил несколько моментов, но я не думаю, что мы вылетели из-за него. Мы все хотели победить и знали, что для этого нужно. Моменты были не только у Лукаку, мы все старались забить», — цитирует Goal Доку.

Согласно статистике, в матче с Хорватией Лукаку упустил 4 явных голевых момента.

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Ромелу Лукаку. «Самый нелепый футболист, что я когда-либо видел». Мир в шоке от похоронивших Бельгию на ЧМ промахов Лукаку
Ромелу Лукаку
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Сборная Бельгии по футболу
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