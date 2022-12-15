Дешам рассказал, как сборная Франции будет играть против Месси в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Месси блистает с самого начала турнира. Да, спустя четыре года обязательно будут различия. Четыре года назад он оказался на позиции центрфорварда против нас, но я ждал его на другой позиции... Сейчас он действительно очень силен, когда играет в паре с другим нападающим. Мы постараемся максимально ограничить его влияние, как они попытаются сделать с некоторыми из наших игроков», — цитирует L'Equipe Дешама.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.