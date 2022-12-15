Президент Франции Макрон зашел в раздевалку Марокко после поражения марокканцев в полуфинале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон после победы французов в полуфинале чемпионата мира-2022 посетил раздевалку сборной Марокко.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, президент Франции перед всей командой сказал Софьяну Амрабату, что он был лучшим полузащитником в турнире.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.