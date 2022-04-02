ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022

Календарь чемпионата мира по футболу 2022: расписание всех матчей

ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Матч-открытие, в котором сыграют Нидерланды и Сенегал, пройдет 21 ноября и начнется в 13.00 (мск).

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Расписание ЧМ-2022 в Катаре. ФИФА

Чемпионат мира-2022: календарь, расписание, турнирная таблица