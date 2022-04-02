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Сегодня, 09:45

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022

Календарь чемпионата мира по футболу 2022: расписание всех матчей
Сергей Разин
корреспондент
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Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Фото Twitter
Расписание ЧМ-2022 в Катаре.
Фото ФИФА
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ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.

Матч-открытие, в котором сыграют Нидерланды и Сенегал, пройдет 21 ноября и начнется в 13.00 (мск).

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Расписание ЧМ-2022 в Катаре. Фото ФИФА
Расписание ЧМ-2022 в Катаре.
ФИФА

Чемпионат мира-2022: календарь, расписание, турнирная таблица

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Чемпионат мира по футболу 2022
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