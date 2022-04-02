ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022
ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Игры группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.
Матч-открытие, в котором сыграют Нидерланды и Сенегал, пройдет 21 ноября и начнется в 13.00 (мск).
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
Группа B: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс;
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
Группа D: Франция, ОАЭ/Австралия/Перу, Дания, Тунис;
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония;
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Чемпионат мира-2022: календарь, расписание, турнирная таблица