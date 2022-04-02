Кайл Уокер доволен, что ЧМ-2022 пройдет осенью

Защитник сборной Англии Кайл Уокер прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2022. Англичане сыграют в группе с Ираном, США и победителем европейских стыков (Уэльс/Шотландия/Украина).

«За последние два года мы привыкли играть каждые три дня. Старт чемпионата мира через неделю после последней игры АПЛ играет нам на руку», — цитирует KSL Уокера.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка состоялась в пятницу, 1 апреля.