Чемпион мира Таффарел похвалил Россию и Катар за хорошую организацию чемпионатов мира

Бывший вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» сравнил уровень организации чемпионатов мира по футболу в России и в Катаре.

«Можно ли сравнить турниры 2018 и 2022 годов? Конечно, один чемпионат мира отличается от другого. Однако могу сказать, что нахождение во время ЧМ как в России, так и в Катаре уже особенное. Нынешний турнир так же хорошо организован, как и чемпионат мира в России, за что нужно отдать должное организаторам», — сказал Таффарел «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира в России проводился с 14 июня по 15 июля 2018 года.