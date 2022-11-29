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Сегодня, 12:45

Чемпион мира Таффарел похвалил Россию и Катар за хорошую организацию чемпионатов мира

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел в комментарии для «СЭ» сравнил уровень организации чемпионатов мира по футболу в России и в Катаре.

«Можно ли сравнить турниры 2018 и 2022 годов? Конечно, один чемпионат мира отличается от другого. Однако могу сказать, что нахождение во время ЧМ как в России, так и в Катаре уже особенное. Нынешний турнир так же хорошо организован, как и чемпионат мира в России, за что нужно отдать должное организаторам», — сказал Таффарел «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира в России проводился с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Клаудио Таффарел
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