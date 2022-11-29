Роналду считает, что именно он забил первый гол в матче с Уругваем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что автором гола в ворота Уругвая на ЧМ-2022 должны записать именно его.

Как сообщает O Jogo, после финального свистка форвард сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня». Именно эти слова попали в телетрансляцию.

В моменте с первым голом в игре с Уругваем полузащитник португальцев Бруну Фернандеш выполнил подачу, на которую откликнулся Роналду. Впрочем, до конца не ясно, коснулся ли мяча нападающий. Позже автором гола признали именно Фернандеша.