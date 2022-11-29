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Сегодня, 12:43

Роналду — о первом голе в ворота Уругвая: «Мяч коснулся меня»

Роналду считает, что именно он забил первый гол в матче с Уругваем
Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уверен, что автором гола в ворота Уругвая на ЧМ-2022 должны записать именно его.

Как сообщает O Jogo, после финального свистка форвард сказал: «Касание было. Мяч коснулся меня». Именно эти слова попали в телетрансляцию.

В моменте с первым голом в игре с Уругваем полузащитник португальцев Бруну Фернандеш выполнил подачу, на которую откликнулся Роналду. Впрочем, до конца не ясно, коснулся ли мяча нападающий. Позже автором гола признали именно Фернандеша.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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