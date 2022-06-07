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Сегодня, 18:20

Ребров назвал слухами информацию о возможном уходе Ваноли из «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров прокомментировал информацию об уходе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

— После такого успешного завершения сезона пошли слухи о том, что Паоло Ваноли покинет «Спартак». Можете успокоить фанатов красно-белых?

— Это постоянные слухи, — сказал Ребров на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака». — Я уже после Кубка на утро проснулся, голова болит, а меня спрашивают, уходит ли Ваноли или нет.

49-летний Паоло Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России, в финале обыграв «Динамо» со счетом 2:1.

Артем Ребров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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