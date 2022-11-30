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Беллингем назвал блестящим исполнение штрафного Рэшфордом в матче с Уэльсом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем после победы над Уэльсом (3:0) на чемпионате мира-2022 похвалил своего партнера по команде Маркуса Рэшфорда за исполнение штрафного удара.

«Штрафной удар в такой игре — большое давление, и то, как Марус исполнил его, было блестящим», — цитирует BBC Беллингема.

Сборная Англии вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места. В 1/8 финала англичане сыграют с Сенегалом. Матч состоится 4 декабря.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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