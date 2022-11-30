Тренер сборной Уэльса объяснил, почему заменил Бэйла в матче с Англией

Главный тренер сборной Уэльса Род Пэйдж после матча против Англии (0:3) на чемпионате мира-2022 объяснил, почему заменил капитана команды Гарета Бэйла. После перерыва вместо него на поле вышел Бреннан Джонсон.

«Гарет дотерпел до перерыва, но, к сожалению, боль в подколенном сухожилии не позволила продолжить игру. Посмотрите на Джо Аллена, для него 90 минут длились целую вечность, и он отдал все силы. Бену Дэвису пришлось уйти с поля из-за травмы. Это было огромное усилие со стороны команды, поэтому так горжусь ими», — цитирует BBC Пэйджа.

Сборная Уэльса за три матча набрала одно очко и заняла четвертое место в своей группе.