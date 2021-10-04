Алексей Миранчук: «Настрой отличный. Надо брать свои очки»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который недавно присоединился к национальной команде на сборе, оценил свое физическое состояние.

«Сразу с корабля на бал — на тренировку. Я вышел в шортах, а всех в штанах или бриджах... Не сразу понял, куда попал (смеется).

Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество матчей.

Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать. Делать свое дело», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе национальной команды.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами — 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении — на четвертой (7).