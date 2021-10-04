Тренеры сборной Белоруссии заразились коронавирусом
23:05
Тренеры сборной Белоруссии Александр Сулима и Дмитрий Ровнейко заболели коронавирусом, сообщает Tribuna.com. Ранее появилась информация, что у главного тренера Георгия Кондратьева также обнаружен COVID-19.
Сборная Белоруссии сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября в Таллинне против Эстонии и 11 октября в Казани с Чехией.
Дополнительная информация:
https://by.tribuna.com/football/1101836065-trenery-sbornoj-sulima-i-rovnejko-zaboleli-koronavirusom.html
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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