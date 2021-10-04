Тренеры сборной Белоруссии заразились коронавирусом

Тренеры сборной Белоруссии Александр Сулима и Дмитрий Ровнейко заболели коронавирусом, сообщает Tribuna.com. Ранее появилась информация, что у главного тренера Георгия Кондратьева также обнаружен COVID-19.

Сборная Белоруссии сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября в Таллинне против Эстонии и 11 октября в Казани с Чехией.