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Тренеры сборной Белоруссии заразились коронавирусом

23:05
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Тренеры сборной Белоруссии Александр Сулима и Дмитрий Ровнейко заболели коронавирусом, сообщает Tribuna.com. Ранее появилась информация, что у главного тренера Георгия Кондратьева также обнаружен COVID-19.

Сборная Белоруссии сыграет матчи отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября в Таллинне против Эстонии и 11 октября в Казани с Чехией.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1101836065-trenery-sbornoj-sulima-i-rovnejko-zaboleli-koronavirusom.html

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Евгений Петров все материалы автора

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