УЕФА пригласил сборную России принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет
РФС получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет.
Турнир пройдет в Бангладеше с 20 по 28 марта.
«Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», — приводит слова РФС ТАСС.
Ранее сообщалось, что женская сборная России примет участие в турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии. Футболистки проведут матчи против сборных Бангладеша, Бутана, Непала и Индии.
На заседании исполкома РФС 30 декабря прошлого года было принято решение организовать совместную с УЕФА рабочую группу по возвращении России к международным матчам.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.