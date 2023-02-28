УЕФА пригласил сборную России принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет

РФС получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития для девушек до 17 лет.

Турнир пройдет в Бангладеше с 20 по 28 марта.

«Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», — приводит слова РФС ТАСС.

Ранее сообщалось, что женская сборная России примет участие в турнире под эгидой Федерации футбола Южной Азии. Футболистки проведут матчи против сборных Бангладеша, Бутана, Непала и Индии.

На заседании исполкома РФС 30 декабря прошлого года было принято решение организовать совместную с УЕФА рабочую группу по возвращении России к международным матчам.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций.